Amparo Grisales recuerda sus épocas de 'chirri' y defendió el uso de la bareta

Amparo Grisales habló de los beneficios que ofrece esta planta para la salud.

Amparo Grisales ha estado cargada de mucho trabajo en esta última temporada del año, ya que sus diversas apariciones en televisión, y ahora con la promoción de su más reciente película, en la que ella sin duda, es una de las protagonistas, se le ha visto muy activa en varios medios de comunicación.

Esta talentosa mujer, que derrocha sensualidad a sus 65 años, y que es muy admirada por su belleza; ha cautivado a sus seguidores con diversas fotografías en las que claramente se ve que aún luce un cuerpazo, siendo una de las divas más querida y aclamada por los colombianos.

No obstante, la manizaleña, también ha sido un poco cuestionada por sus declaraciones, como las que hizo recientemente en el diario El Heraldo, donde además de contar todos los pormenores de lo que fue su participación en la pantalla grande. Y también de las dificultades que tuvo cuando sufrió un accidente y una de sus manos se vio lastimada. Así mismo, aprovechó el momento para hablar un poco de su vida privada y del consumo ocasional de marihuana.

Ante esto, Grisales dijo que esto puede ser muy beneficioso para el ser humano, no solo como método medicinal, sino también como uso recreativo, ya que esto puede traer buenas sensaciones en el cuerpo.

“Conozco gente con dolores en sus articulaciones, yo no tengo ese problema porque se pone la pomada y es un alivio. Están las gotas de THC para la ansiedad, ayudan a dormir mejor. Con esta pandemia mantienen la calma y bajan la angustia. No tengo vicios, la prefiero sobre el licor que sí hace daño. La marihuana no es droga, es una planta muy tratable", expresó la artista, que además puso en cuestión las bebidas alcohólicas que sí tienden hacer daño al organismo.

Por otra parte, ante estas declaraciones, Amparo hizo una petición especial al Gobierno Nacional, para que consideren el uso legal de esta planta, no solo por los beneficios, sino también por la productividad de cannabis que se puede dar en el país, algo que lo puede potenciar para exportación a diferentes países del mundo.

“"El cannabis es fantástico y creo que tenemos en Colombia una muy buena materia prima. Yo apoyo la legalización en el país, como se viene haciendo en otros países. Colombia tiene buen potencial en tierra para eso, lo digo con claridad y sin necesidad de que sea para fumarla, aunque a mí me gusta consumirla de vez en cuando”, sentenció.