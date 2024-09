En la noche del 31 de julio, se dio a conocer que la reconocida deportista Maryan Gómez había muerto por una complicación pulmonar. De acuerdo con la familia de la colombiana, a las 11:00 p.m. se confirmó su fallecimiento en una clínica de Bogotá.

No dejes de leer: Todo sobre Ángel Barajas: El medallista olímpico de Colombia que se inspiró en una serie infantil

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles del suceso, pero muchos internautas han estado al pendiente de esta noticia, pues la mujer ganó reconocimiento hace unos años gracias a su participación en un ‘reality’ de competencia física.

Su paso por el formato la hizo ganar más de 86 mil seguidores en Instagram, red social en la que constantemente compartía contenido ‘fitness’ y algo de su vida personal.

Varios de sus amigos han compartido mensajes de condolencia, así fue el caso de Jorge Luis Carballo, quien en Instagram subió la última conversación por redes que tuvieron.

“Tan solo hace unas horas algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti (...) Horas después te me vas así. Prometí que te iría a ver hoy, pero no pensé que sería de esta manera... Se me parte el alma al pensar que te fuiste pensando que no importabas para nadie, pero sabes que siempre solo yo te escuché y estuve ahí. Te voy a extrañar tanto. La gente nunca mereció tu corazón tan grande. Me quedo con el recuerdo de que siempre estabas para quien te necesitara, dispuesta a ayudar. Te veo en otra vida donde encontrarás todo el amor que el mundo te negó”, escribió el hombre en Instagram.

Lee también: Esta es la razón por la que Ángel Barajas no ganó oro si tenía la misma puntuación del japonés