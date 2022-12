Amaranta Hank hizo este anuncio que emocionó a más de un fan que espera con ansias una nueva producción.

Amaranta Hank es una de las generadoras de contenido para adultos más aclamada y deseada por millones de colombianos, pues su diverso contenido exclusivo deja mucho a la imaginación de sus seguidores.

Pese a esto, la cucuteña también se ha caracterizado por ser una mujer activista, algo que la ha llevado a defender los derechos de las trabajadoras sexuales, convirtiéndose en todo un ejemplo de lucha y perseverancia.

Lea también: Amaranta Hank se postula para ser ministra de educación sexual con el nuevo gobierno ¡Qué calor!

No obstante, Hank sorprendió con una noticia que, para muchos, más que una sorpresa, ha causado completa alegría, sobre todo para aquellos que en algún momento disfrutaron sus películas.

Por medio de su cuenta en Twitter, Hank anunció que volvería a la industria del cine para adultos. Según lo confirmó, llegó a un acuerdo con alguna productora para volver a grabar largometrajes.

“Les tengo un regalo de Navidad: acabo de llegar a un acuerdo para regresar al porno”, fue el mensaje que escribió la mujer por medio de sus redes sociales.

Esta noticia cayó muy bien en sus seguidores, que por medio de mensajes mostraron su apoyo total para que regrese hacer parte de varias películas y algunos se atrevieron a dar nombres de las mismas recordando su estelar actuación.

Es menester, que, en el año 2019, Amaranta Hank anunció por medio de un video en YouTube que ya no quería participar más de la industria, argumentando que ya no se sentía cómoda con las grabaciones, pues no sentía esa misma sensación de la primera vez.

Lea también: Amaranta Hank confirma que está solterita y empieza un nuevo ciclo en su vida

“Puede que vuelva en dos años o cinco, eso yo no lo sé, pero en este momento me voy a retirar hasta que lo crea conveniente”, había dicho la mujer en aquella ocasión.

Ahora, vuelve a ilusionar con la puesta escena, y aunque no ha dado detalles de la producción, muchas personas pueden disfrutar de adelantos de su contenido exclusivo por medio de sus redes sociales.