Alzate: por qué el artista se niega a hacerse cirugías estéticas

¿Por qué Alzate no quiere hacerse cirugías estéticas?

Alzate argumenta que su estilo de vida y sus hábitos no le permiten mantener el rigor necesario para el cuidado postoperatorio. “Es impresionante cómo presionan todo el tiempo para que me arregle la nariz, que me haga un diseño de sonrisa, que me meta al gimnasio y demás, pero cuando uno es desordenado, bebe licor y come a deshoras, no es tan conveniente, porque después el cuerpo le pasa factura", explicó el artista.

El cantante también mencionó que su apretada agenda y sus preferencias personales, como trasnochar y su falta de interés en el gimnasio, hacen que no sea práctico para él someterse a procedimientos estéticos.