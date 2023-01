Alzate contó la triste historia de 'Negro': el piano al que acudió cuando estaba en la ruina

El cantante de música popular contó con sentimiento la historia de "su amigo".

Aquella era la última carta que Jorge Andrés Alzate Ríos le jugaría a la música, pues tras varias negaciones de disqueras y emisoras, el artista había decidido dejar su sueño de ser musico a un lado. Por suerte para los melómanos, la frase "acompáñeme amigo en este dolor, sírvase un trago a mi favor" fue tremendo hit y al cabo de unos meses, una de las canciones más cantadas en bares y cantinas.

Lee además: Alzate se fue de 'botado' y dejó generosa propina a mesero que lo atendió

Corría el 2014 y la fama de 'Alzate, papá' empezó a crecer como espuma, pues canciones como 'Ni que fueras la más buena', 'Ya me cansé', 'Oigan a esta', daban a conocer la historia de este hombre que años atrás trabajó en Estados Unidos en lo que fuera para poder subsistir.

Precisamente durante su estancia en EEUU, Alzate recuerda con sentimiento un difícil momento económico por el que tuvo que pasar con su familia y en el que tristemente tuvo que acudir a uno de sus "amigos" más apreciados como última y desesperada opción, pues necesitaba darle de comer a su esposa e hija recién nacida y pagarle al banco para no perder la casa y el carro.

'Negro' como Alzate llama de cariño a su piano, lo acompañó durante sus inicios como músico y aunque había desarrollado con él una extraña relación de amistad, para ese tiempo era lo único de valor que el artista tenía para solventar sus deudas, por lo que con el dolor del alma tuvo que ponerlo en venta.

Ante el dolor de apartarse de su cómplice de sueños y despechos, Alzate pidió a su esposa que fuera ella quien le diera algunas instrucciones al comprador y posteriormente efectuara la venta, esto mientras él se sentaba a llorar en la parte trasera de su casa, pues el artista sentía que estaba sacrificando todo en su vida.

Te podría interesar: Kanye West estaría en quiebra y a punto de vender su colección de autos de lujo

Tras 15 minutos de larga espera, su esposa llegó hasta donde él estaba y le dijo: "no fui capaz, no fui capaz... como sea vamos a solucionar nuestro problema económico, pero yo no te puedo vender ese piano".

'Negro' se salvó de irse a ser tocado por otro artista, una suceso que hoy Alzate celebra y agradece a quien sea necesario, pues según él, al instrumento le debe la inspiración de haber hecho música.