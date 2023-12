Alina Lozano y Jim Velásquez revelaron las primeras imágenes de su luna de miel en Europa

Alina Lozano afirmó que el papa Francisco bendecirá su matrimonio con Jim Velásquez.

Alina Lozano y Jim Velásquez tuvieron varios problemas para realizar su luna de miel. Primero subieron un video en el que confirmaba que no los dejaron subir al avión, por el tipo de tiquete que compraron. Esto los puso muy tristes, porque tenían toda la ilusión de viajar a Roma. Luego no se volvió a saber nada de dicho viaje.

Después publicaron otro clip, en donde afirmaron estar en Roma, pero que no sabían a dónde dormir, porque les quedaron mal con el hospedaje. Alina dijo que ella había pagado y que le parecía injusto todo lo que estaba pasando.

Alina Lozano y Jim Velásquez, ¿cómo fue su luna de miel?

"Ya ni quiero llorar, ya no me sale ni la voz, y lo peor es que aquí estoy hablando con ella y solo me dice 'tenme paciencia Alina'. Paciencia de qué, si yo hace tres meses pagué todo. Estaba todo super organizado y no asume la responsabilidad de nada y no me va a devolver la plata para hacer algo acá", expresó la actriz de 'Pedro el escamoso'.

