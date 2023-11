Alina Lozano y Jim Velásquez pusieron a reír a varios con su particular disfraz de Halloween

Lozano y Velásquez no solo subieron un par de fotos, sino también unos videos muy cómicos, que hicieron reír a todos con sus ocurrencias. En los comentarios se pudo ver lo creativos que fueron y lo que dijeron sobre el disfraz de esta pareja que ha sido polémica.

"Me encanta, por qué a más de una se le debe estar retorciendo la vesícula", "la envidia es mejor despertarla que sentirla", "Esa no es Alina, es doña nidia de seguro que sí", "Razón tenía Jim de enamorarse de Alina", "Está mujer es bella, solo que a veces la ropa no la ayuda", "Esto les quedó de lujo, Alina hermosa", dijeron algunos.

Hay que recordar que, Alina Lozano y Jim Velásquez dieron mucho de qué hablar por su relación. Los criticaron por la gran diferencia de edad, ella de 54 y él de 24. Por lo cual, pensaron que no se trataba de algo serio, sino de una estrategia de marketing.

Lee también: Alina Lozano puso a reír a varios al defenderse por insulto que recibió: lo paró de forma particular

Sin embargo, en redes sociales confirmaron que se casarán. Hace un par de meses, hicieron una ceremonia, en donde Jim le entregó un anillo y hasta llevó a su mamá. Fue un acto simbólico que dejó a muchos con la boca abierta por lo tiernos que se veían.