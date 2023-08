Alina Lozano, pese a que terminó con Jim Velásquez, le hizo propuesta pa' quitarle "largo verano"

Alina Lozano y Jim Velásquez hace pocos días se volvieron tendencia por oficializar el fin de su relación sentimental.

Alina Lozano y Jim Velásquez hace pocos días se volvieron tendencia por oficializar el fin de su relación sentimental que venían sosteniendo hace algún tiempo. Por medio de un video y, entre lágrimas, la famosa actriz comentó que había sido su decisión, algo que entristeció a muchos de sus seguidores.

Sin embargo, estas dos personalidades reaparecieron nuevamente, donde en otro clip explican cómo han sido estos días de desilusión para su relación, teniendo en cuenta que dentro de sus planes tenían como objetivo contraer matrimonio.

El joven fue el primero en hablar, y nuevamente confirmó la ruptura de la relación. Posteriormente, Alina Lozano tomó la palabra y dijo que lloraron inconsoladamente por la decisión que tomó, pero que era lo más viable que podían hacer.

“Ya lloramos, ya gritamos y hemos hecho lo posible por hacer esto lo más sensato y tranquilo, pero a veces se puede y otras no”, comentó la actriz, que ha hecho apariciones en importantes producciones de la televisión colombiana.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el objetivo de este video se desvió, pues la veterana mujer le preguntó a quién era su prometido sobre las relaciones íntimas, comentándole que una de las grandes consecuencias de la separación a la que se enfrentaban era que iban a tener un “verano largo”.

Allí, la artista no dudó un segundo en proponer a su ex que se siguieran viendo y que pasaran la noche juntos, pero sin ningún tipo de compromiso.

“¿Eres consciente de que se viene un verano largo para los dos? Estaré sola mucho tiempo porque de la noche a la mañana no me voy a meter con nadie, entonces, si me lo pides, puedo pasar una noche más contigo”, aseveró Lozano.

El influencer no dudó en responder y le dijo que aceptaba esta propuesta, pero siempre y cuando no se vayan a involucrar los sentimientos porque no se quiere ver afectado por esta dura situación que ha venido viviendo en los últimos días.

“Si me lo pides puedo pasar una noche contigo, pero nada de sentimientos, solo acción, porque eso me puede afectar mucho”, concluyó.