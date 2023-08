Alina Lozano le devuelve el anillo a Jim y termina todo vínculo con él: "ni como amigos"

Alina Lozano y Jim Velázquez comunicaron oficialmente que ya todo acabó y ni como amigos van a quedar. Él no pudo evitar las lágrimas.

Su romance fue muy criticado por la gran diferencia de edad, aunque algunos los apoyaban, otros desaprobaban rotundamente que estuviesen juntos, pues su diferencia de edad es demasiada, pero a pesar de esto siguieron con su relación enfrentando todo tipo de comentarios; pero los famosos tampoco se escapan de tener dificultades y mucho menos de dificultades en el ámbito amoroso.

Puede ver: Alina Lozano y Jim Velásquez se 'revolcaron' por última vez y lo registraron todo en video

Así ocurrió con estos dos tortolos que luego de hacer toda su relación bastante pública, aceptaron que las cosas no estaban saliendo nada bien por diferentes factores. Por eso, hace poco, compartieron un video en el que dejan claro que definitivamente terminaron y que no pueden continuar ni siquiera como amigos.

"En este momento no vamos a seguir haciendo contenido en ninguna red juntos. No vamos a estar haciendo contenido ni como ex ni como amigos”, indicó Alina

Aunque Alina se mostró muy centrada al dar esta información, Jim no pudo contener las lágrimas por la situación y tuvo que respirar para poder hablar al respecto.

"Pero no nos vamos con rencores, tenemos que hacer el duelo por separados. Ya tomamos la decisión de no seguir haciendo contenido juntos, de no seguir como ex, porque fue una posibilidad que habíamos planteado”, dijo el joven creador de contenido.

Con una expresión seria y sin pronunciar palabra, la artista dirigió su mirada directamente hacia la cámara y optó por compartir revelaciones personales sobre su vínculo. Entre eso describió cómo enfrentaron dificultades al lidiar con su relación en el ámbito público, lo cual tuvo consecuencias negativas para ambos. También mencionó que le devolvió el anillo que él le había obsequiado. En el transcurso de esto, Jim la observaba intensamente, su rostro reflejando tristeza.