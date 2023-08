Alina Lozano confirmó que "terminó" con Jim Velásquez: "se nos salió de las manos"

Por medio de un video que fue publicado en su Facebook, Alina Lozano, en medio del llanto, explicó que fue ella quien tomó la decisión.

Alina Lozano es una de las actrices colombianas muy querida y recordada por sus papeles estelares en la televisión de nuestro país. Recientemente, la talentosa artista fue noticia a nivel nacional luego de confirmar su noviazgo con el influencer y también actos Jim Velázquez.

Sin embargo, tras varios rumores que se venían gestando sobre la ruptura de la misma, este viernes 4 de agosto, la actriz confirmó que su amorío con Velásquez llegó a su fin, pese a que el joven ya había dado fecha para lo que sería su matrimonio.

Por medio de un video que fue publicado en su Facebook, Alina Lozano, en medio del llanto, explicó que fue ella quien tomó la decisión de terminal la relación de la cual se veían muy felices, pero unas actitudes de Jim llevaron a que tomara esta drástica decisión.

“Reconozco que estaba afectada. Esta relación inició públicamente, se termina públicamente, se lo dije a él. Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que pasaron muchas cosas. Amo a Jim, en el tejido real de nuestra relación fuimos muy felices” comenta Lozano en el clip.

Asimismo, contó que los últimos videos que publicó Velásquez fueron el detonante para que el joven y la veterana artista acabaran su amorío, enfatizando en que Jim jamás le notificó que se iba de viaje y menos con una de sus exparejas.

“Soy la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí”, contó.

Finalmente, contó que lo “último que pasó me molesto mucho, me desilusionó. Yo a Jim lo tengo en cuenta para todo, pero Jim es diferente. Ni siquiera es un tema de celos, de pronto él sale en un video con una muchacha con la que tuvo aventura, de verdad que no sabía. Me entero de tantas cosas y es por los videos que me envían”.