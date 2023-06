Alicia Machado, ex Miss Universo, dijo que "hoy en día no hay mujeres feas, sino pobres"

Alicia Machado, recordada por ser Miss Universo en 1996, es una mujer que ha impactado con su belleza

La exMiss Universo ha sorprendido con sus papeles que ha hecho en su carrera actoral, entre los que están: 'Cansada de besar sapos', 'I love Miami', 'Juan Diego: El indio de Guadalupe', 'Juan Apóstol, el más amado', '¡He matado a mi marido!', 'Expiación: El fantasma de la cabaña', entre otros.

Ahora bien, la exreina de belleza ha cautivado a todos, al lucir tremendo cuerpazo. La mujer ha demostrado que es toda una mujer empoderada y que los malos comentarios los ignora. Recientemente, estuvo en el programa 'Siéntese quién pueda' y allí reveló ciertos detalles de su vida, que hasta el momento la han marcado.

En la entrevista que le estaban haciendo, aseguró que "hoy en día no hay mujeres feas, sino pobre". En este mismo sentido, dijo que actualmente se pueden hacer muchas cosas para verse radiante, como la tecnología láser y claramente, la comida. En seguida, habló de aquella vez que se puso implantes en sus 'chichis', pero tuvo problemas con ello.

"Yo en el 2008, después de tener a mi hija, hice una novela que fue muy importante y me querían ver más voluptuosa. En ese entonces, yo me hice unas prótesis muy pequeñitas y a mí me hicieron mucho daño y tuve problemas. Me las tuve que quitar en el 2013. Hoy en día son silicona free.

Luego se refirió a todo lo que le dicen, por haber sido Miss Universo. "Me siento sobreviviente de esta batalla. Por más que yo trato, es una presión muy terrible", finalizó Alicia Machado.