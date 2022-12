Al parecer, el intérprete de Miguel Arango no hará parte de la gira 'Soy Rebelde World'

Tras conocerse la noticia de que los integrantes de la banda 'RBD' se juntarán de nuevo para dar inicio a una gira musical 'Soy Rebelde World', los fans de la agrupación no dejan de imaginarse el día en que vean de vuelta a sus personajes favoritos de la infancia Lupita, Mía, Roberta, Giovani y Diego.

Aunque se podría decir que el reencuentro es uno de los más esperados en todo el mundo, la felicidad no es completa, pues solo cinco de los seis integrantes de la agrupación mexicana confirmaron su asistencia.

Lee además: "Alista tu corbata": el nuevo anunció de 'RBD'

Anahí Puente, Christopher Uckermann, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni tendrá una cita el 19 de enero del 2023 con millones de fans para ampliar la información de 'Soy Rebelde World', reunión en la que por ningún lado sobresale el nombre de Poncho Herrera, pues todo parece indicar que el actor no hará parte de la gira.

La ausencia del recordado como Miguel Arango causó molestia entre algunos de los seguidores de la banda, ya que según ellos sin la participación en 'Rebelde' no hubiera alcanzado la fama que tiene ahora, por lo que piden "sea considerado" y "agradecido" con la telenovela y sus fans.

Cabe resaltar, que de acuerdo a lo dicho por el mismo actor en anteriores ocasiones, la música no es prioridad en su vida, mientras que la actuación sí, declaraciones que se unen a la inasistencia de Poncho en algunos reencuentros de 'RBD', pues por trabajo u otras obligaciones, no ha podido reunirse con su colegas de juventud.

Hasta el momento, Poncho no se ha referido a la gira 'Soy Rebelde World', por lo que hasta la fecha no se desconoce si participará o no en la misma.