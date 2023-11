“Vas a agarrar tu orine en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amanza guapo”, dice la santera.

“No soy perfecta y ninguno de nosotros lo somos. Pero podemos cambiar y así transformar nuestros corazones. El primer paso, además de reconocerlo, es el arrepentimiento y luego viene el perdón”, escribió la modelo en su Instagram.

Asimismo, Aleska Génesis aseguró que tuvo un “despertar espiritual” y que por tal motivo no iba a celebrar Halloween. “Desperté espiritualmente. No me disfrazaré ni celebraré Halloween, el enemigo quiere quitarnos nuestras bendiciones”.

Y agregó: “El mundo está ciego y es hora de despertar la conciencia, de tener un despertar espiritual, y es en ese momento donde encontraremos nuestro verdadero propósito de la vida, y una vez que empiezas no hay vuelta atrás.