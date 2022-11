Recordemos que Aleska Génesis fue viral por pedir a una bruja un "amarre" para tener a Nicky Jam a su lado.

Pese a que el directamente implicado fue el cantante estadounidense, hubo otros nombres que salieron a la luz pública, tales como Shannon de Lima, Maluma y Sebastián Yatra, quienes al parecer también fueron "embrujados"

Lea también: ¿Nicky Jam estaba interasado en Shannon de Lima? Aleska Genesis le había pedido a la bruja que no tuviera ojos para ella

Pero ¿son o no ciertos los videos? Recientemente en una entrevista concedida por Aleska Génesis al canal Telemundo, la modelo decidió contar toda la verdad sobres los clips de brujería.

De acuerdo al relato de la joven de 31 años, los videos sí son reales, pues la mujer que asegura estar dolida y afligida reconoce que fue un momento de intimidad con su amigas y en medio de bromas, ellas le propusieron hablar con la bruja y ella por curiosidad lo aceptó. Asimismo, Aleska aseguró que ella no tuvo contacto directo la "medium".

En cuanto a que su exnovio Miguel Mawad tuviera e hiciera públicos los videos, Génesis dijo que fue ahí cuando entendió que todo había sido una trampa y sus amigas la habían traicionado. Dentro de su relato, también contó que al tener el material, su ex la estaba chantajeando pidiendo que se disculpara públicamente, por lo que ella decidió no dejarse intimar si no "renacer como el ave fenix".

Con respecto al rumor de que Nicky Jam fuera mala cama, Aleska Génesis negó el rumor, ya que según ella él es un hombre espectacular e incluso resaltó que él ya sabía todo lo sucedido y la apoyó en todo, siendo los temas de supuesto maltrato físico, verbal y psicológico de Miguel hacía ella hace muchos años, lo más preocupante.