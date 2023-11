De acuerdo a lo comentado por Riaño, ya no seguirá haciendo sus presentaciones en este espacio y aparentemente no fue por su decisión, ya que dijo: “No sé cómo empezar. Escogí esta fecha para terminar el ‘show’ en este espacio maravilloso. Hoy abandono este espacio y me voy para otro lugar”.

Posteriormente, agregó que: “La invitación y el por qué creé este proyecto… que hoy se fue a la mierda en este lugar. Es muy triste, yo siempre soy muy honesto en las cosas… Hoy fue muy doloroso todo lo que viví. Me estoy enredando”

Finalmente, Riaño indicó que: “Estamos en un mundo demasiado competitivo. Donde solo nos dicen que hay que competir, competir contra el otro... Nos llamamos seres humanos pero lo menos que tenemos es humanidad”.

Sin dar más detalles, Riaño se despidió con tristeza del Teatro Nacional Fanny Mikey y reveló que el próximo 10 de noviembre seguirá su show en el Teatro Astor Plaza.