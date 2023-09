Alejandro González confiesa que 'La Mona' de Bonka es de la vida real: "no me daba ni la hora"

Frente a esto, una de las canciones más recordadas 'la mona', dejó impactado a todos, porque no sabían que era dedicada a alguien en especial. Por lo cual, Alejandro González, quiso hablar con el Canal RCN y contó el detrás de esta producción musical.

"Mi única expectativa era poderle cantar esa canción a la mona y ojalá conquistarla y de pronto salir a comerme un helado con ella. No me dio ni la hora, no pasó nada, pero realmente la expectativa de uno más allá de salir y volverse famoso, y sonar en emisoras y de todo esto. Realmente uno escribía canciones del alma, porque uno quería decirle a esa persona lo que estaba viviendo", indicó.

Además, dijo que la mayoría de las canciones salían de cada las vivencias en su colegio. En donde le gustaban sus compañeros de curso, pero ellas querían estar con los más grandes

"No me ponían atención, porque les gustaban los más grandes y uno decía "de qué me sirve qué me quiera la persona que no quiero que me quiera"", como sonaba una de sus canciones.