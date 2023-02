A Alejandro Fernández le llueven las críticas pro sus comentarios en pleno concierto de Viña del Mar

Tildan al cantante de 'Tantita pena' de "Machista".

Sobre el tradicional escenario de la Quinta Vergara, el ¿Potrillo' deleitó a los asistentes al interpretar sus mejores éxitos, además recordó algunas canciones de su padre Vicente Fernández y hasta recibió una "Gaviota de Plata".

Sin embargo, Alejandro Fernández no pudo esquivar las polémicas, las cuales ha protagonizado constantemente en los últimos días.

Durante su presentación, el cantante mexicano dejó algunos comentarios que fueron fuertemente criticados por los espectadores, quienes catalogaron lo dicho por Fernández como "machista" y hasta lo calificaron de "acosador".

Primera polémica

La primera polémica de Alejandro Fernández durante su presentación en Viña del Mar se registró al momento de recibir la "Gaviota de Plata". El galardón fue entregador por la modelo brasileña Rubia Soares.

Sin embargo, cuando Soares se disponía a entregar la estatuilla, Fernández no pudo ocultar su admiración por la belleza de la mujer y lanzó varios comentarios.

“Ay qué ‘Gaviotota’, tú eres la morenaza Gaviota", afirmó el cantante.

En su momento el hecho paso desapercibido por la afición en el lugar, que aplaudió y carcajeó, no obstante, en las redes sociales se comenzaron a generar reacciones.

Ante lo sucedido, la modelo brasileña se pronunció y en diálogo con Las Ultimas Noticias de Chile aseguró que en ningún momento se sintió incómoda.

"Él me abrazó un poco y me dijo algo, pero yo no escuchaba lo que decía. Fue un momento muy chistoso. Después me llegaron miles de mensajes. Mis amigos me comentaron mucho todo lo que pasó. Fue muy amable. Lo esperé en el backstage y cuando llegó me dijo 'mi gaviotita'. Fue chistoso".