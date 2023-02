Alejandro Fernández contó por qué salió pasadito de tragos en su concierto

Muchos de sus seguidores se preocuparon sobre su estado de salud y en redes sociales hubo bastante polémica al respecto. Sin embargo, el mismo Alejandro apareció hace algunos días en una entrevista para el programa de TV Azteca, Ventaneando, en el que aclaró todo lo sucedido.

Allí dijo que todo lo que se decía era verdad, pues en verdad estaba borracho, razón por la cual tenía ese extraño comportamiento.

"Me desperté tarde, no comí tampoco y tuve una entrevista en donde ya nos fuimos derecho al palenque, entonces ya no pude comer absolutamente nada, entonces no traía nada en el estómago, me ganó todo lo emocional también, se juntó todo para ver una mala foto”, expresó.

Además, reveló que su mamá y novia lo llamaron para recriminarle por lo sucedido, pues estaban preocupados sobre su actuar durante el show. Sin embargo, él afirma que no se sentía mal al momento de cantar, pero no tiene como defender su acto.

"Lo que sí te puedo decir es que lo que no me mata me fortalece y espero que pasen muchos, muchos años más, o si no pasa mejor, a que vuelva a pasar un día como ese”.