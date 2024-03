Durante esta semana, los ánimos dentro de 'La Casa de los Famosos Colombia' estuvieron intensos, con diversas situaciones que mantuvieron a los televidentes al borde de sus asientos. Entre los momentos más destacados se encuentra la fuerte discusión entre la influenciadora Karen Sevillano y Omar Murillo, así como el evidente acercamiento entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, que ha generado bastante controversia.

Tras las polémicas imágenes en las que se le ve a Miguel Melfi y Nataly Umaña bastante cariñosos, e incluso protagonizaron un apasionado beso en una de las dinámicas impuestas por 'El Jefe', Alejandro Estrada, decidió dar varias entrevistas en las que habla sobre el tema, sin embargo, se presentó en la gala de eliminación donde habló sobre la situación.

Estrada confesó que ha optado por refugiarse en su trabajo y en la reciente visita de su hijo a Colombia para distraerse y evitar pensar en lo que sucede dentro de la casa. En declaraciones, el actor dejó claro que su relación con Nataly no es abierta, "Yo no me prestaría para eso" admitió asegurando que no han ideado estrategias como muchos televidentes especulan.

Aunque ha intentado mantenerse al margen de la polémica, Estrada admitió que ver las imágenes de su esposa con Melfi es difícil. Confesó que espera a que Nataly salga para hablar en persona y aclarar la situación. Reconoció que le resulta complicado contener sus emociones y que prefiere guardar sus opiniones hasta que pueda conversar con ella directamente.

