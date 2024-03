Alejando Estrada es un reconocido actor que ha dado de qué hablar en los últimos días, luego de que su esposa, Nataly Umaña, tuviera un acercamiento polémico con Miguel Melfi en 'La casa de los famosos Colombia'. En medio de esta situación, el colombiano tomó la decisión de ir al reality este 3 de marzo.

Muchos están a la expectativa de lo que sucederá este domingo en el programa del Canal RCN, en donde por fin habrá un cara a cara con Umaña, él y Melfi. Además, porque días anteriores el mismo Estrado afirmó estar bien molesto por todo lo que está pasando ahí adentro, sin embargo, confirmó que sigue en pie su matrimonio y muy feliz con ella.

Recientemente, Estrada subió una foto a su Instagram, que actualmente está privada, en donde dejó ver lo tranquilo que está en medio del agua y la brisa. Además, dejó un mensaje que puso a dudar a mucho si lo escribió para Nataly Umaña.

Lee también: Nataly Umaña envió mensaje a Alejandro Estrada con lágrimas en los ojos

“Cree en ti mismo y en todo lo que eres. Sabes que hay algo dentro de tí que es más grande que cualquier obstáculo”, se lee en sus redes sociales con una fotografía de él.

Un nuevo video ha causado revuelo en las redes sociales, donde Alejandro Estrada, conocido por su participación en diversos programas de televisión, envía un mensaje dirigido a Melfi, abordando la polémica en torno a la diferencia de edad entre ambos y destacando su propia madurez.

En el video, Estrada expresa sus sentimientos, haciendo hincapié en su seguridad personal y señalando que, si bien ha sentido celos en alguna medida, su madurez le brinda tranquilidad.

Lee también:Alejandro Estrada llegará a 'La casa de los famosos': habrá cara a cara con Nataly Umaña y Melfi

"Los sentimientos que están aflorando en mí realmente están sentados en la seguridad. Si quieren saber si he sentido celos, poco, pero mal genio tengo mucho. Mi seguridad me da la tranquilidad", afirmó.

Además, el protagonista no dudó en referirse a la disparidad de edad entre él y Melfi. "Yo tengo 44 casi 20 años de vida, sería de muy mal gusto que yo me igualara con alguien cuando ya la vida me ha dado la oportunidad de madurar", declaró Estrada en el mensaje.