Tuti Vargas es una de las influenciadoras y youtuber colombianas más reconocidas de las redes sociales, no solo por su peculiar estilo de contenido, sino también por la relación sentimental que sostuvo con el cantante Sebastián Yepes.

No obstante, tras la ruptura sentimental que se dio en la relación de ambas celebridades, el exvocalista de Sanalejo se convirtió en noticia al ser visto con otra mujer semanas después de terminar con Vargas. Aunque la exparticipante de MasterChef Celebrity no se pronunció de forma negativa sobre el tema, algunos comentarios indican que las heridas que dejó esta historia aún no están sanadas completamente para ella.

Recientemente la influencer se convirtió en centro de burlas y opiniones debido a sus inesperados mensajes en Twitter haciendo alusión a las relaciones sentimentales y a las nuevas personas que llegan a la vida de los ex.

En una serie de trinos, se cree que Tuti Vargas lanzó fuertes indirectas sobre Alejandra Tamayo, la nueva novia de Yepes, con quien él se ha mostrado muy amoroso en algunas publicaciones en Instagram.

Sin embargo, aunque Vargas borró los mensajes publicados en su cuenta oficial, las capturas de pantalla no se hicieron esperar y ahora las declaraciones de la joven circulan por varias redes sociales, acompañadas de burlas y memes.

Ahora, tras esta polémica situación, la atención de los internautas se centró en Alejandra Tamayo, quien publicó una imagen que fue relacionada directamente con las palabras de la exnovia de Yepes.

En una fotografía donde aparece vestida con ropa deportiva, la presentadora de ‘El Desayuno’ escribió en el pie de foto un mensaje que muchos de sus seguidores tomaron como una indirecta para Tuti Vargas.

“A vivir la vida. Nuestro presente. Punto”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram A vivir la vida. Nuestro presente. Punto. @skechers_colombia Una publicación compartida por Alejandra Tamayo (@tamayoalejandra) el 16 de Oct de 2018 a las 5:34 PDT

Además, horas antes la presentadora ya había compartido en su cuenta oficial de Instagram una imagen en compañía de Sebastián Yepes donde escribió: “firmes”.

Ver esta publicación en Instagram Firmes. 🐥 Una publicación compartida por Alejandra Tamayo (@tamayoalejandra) el 15 de Oct de 2018 a las 7:29 PDT

Algunos usuarios en redes sociales aseguran que Tuti Vargas arremetió contra Alejandra Tamayo luego de ver la foto anterior donde aparece la pareja sonriendo.

La influencer aún no se pronuncia respecto a los comentarios que han surgido en distintas plataformas a raíz de sus trinos horas atrás.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital