'Salir del closet' fue una experiencia un poco complicada para la actriz Alejandra Borrero.

Su carrera actoral, su lucha en contra de la violencia hacía la mujer, su escuela de artes escénicas y musicales 'Casa Ensamble', pero sobre todo su homosexualidad, han sido temas en la vida de Alejandra Borrero que han marcado un antes y un después.

Precisamente, hablando del momento en que se declaró lesbiana, Alejandra Borrero de 60 años, asegura que fue un momento bastante difícil y no por lo que hubiera dicho su familia y amigos, sino por los prejuicios que tenía la actriz acerca de que le gustara una persona de su mismo sexo.

"La respuesta más dolorosa fue la propia, darme cuenta de que yo tenía los mismos prejuicios contra la homosexualidad, como todos nosotros, así nos habían criado … Yo misma me segregué, yo misma me flagelé, yo misma me sentí menos que los demás", contó en una entrevista a un medio nacional.

Asimismo, Borrero contó que para 'salir del closet' necesitó un empujoncito, el cual recibió por parte de la actriz y presentadora estadounidense Ellen DeGeneries, una mujer que utilizó su trabajo para contarle al mundo que le gustaban las mujeres.

"Cuando yo vi ese capítulo y después de ver la presión que tenía de los periodistas, dije: voy a hacer lo mismo, voy a poner mi verdad de frente porque yo soy una mujer que le gusta ser sincera, odio la mentira… Me estaba sintiendo angustiada, preocupada y decidí decir también mi verdad" indicó.

Pese a que luego de su momento de sinceridad Alejandra Borrero se sintió deprimida, quería morirse y no le encontraba sentido a su vida, los malos tiempos pasaron y con un poco de esfuerzo se empezó a sentir completamente feliz y plena, aunque dicha alegría se vio empañada cuando el Covid le arrebató a Elizabeth Bateman, quien era su novia.

Ya ha pasado más de un año desde que su pareja falleció y aunque suponemos aún su corazoncito está muy triste, la actriz sigue adelante con su vida y sus proyectos actorales.