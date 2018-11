Sin duda, la comediante, actriz y presentadora Alejandra Azcárate se ha caracterizado por ser una mujer franca y sin filtro para expresar sus ideas, ese rasgo de su personalidad le ha permitido afrontar todo tipo de situaciones con una sinceridad y buen humor.

En el marco de una entrevista para el show AutoStar en Youtube, en donde las celebridades se suben al carro de Andrés Wilches y le revelan partes de su vida mientras él maneja, Alejandra mostró una vez más que es una mujer “sin pelos en la lengua“.

Todo ocurrió cuando Andrés le preguntó si se había realizado una cirugía en los senos, en ese momento Azcárate le indicó que sí se operó el busto porque “como dice mi amigo Franklin Ramos: ‘Teta que la mano no cubre no es teta sino ubre’, entonces eso a mí no me gusta”.

No obstante, la comediante y actriz explicó que ella nunca tuvo el deseo de tener senos enormes: “Yo obviamente cuando me las puse quise un tamaño pequeño, como te podrás dar cuenta, puedes palpar”, le dijo la actriz a Andrés Wilches mientras tomó su mano y la llevó hacia uno de sus senos.

“¿Nunca ha cogido una? Es blandita, no se siente la prótesis, es suave. Entonces, de hecho, cuando me las ven o me las agarran dicen: ‘¡Ay!, pero parecen ‘naturales’ y esa es la idea… Porque no parecen, así como pegadas de madera, son pequeñas, proporcionales a mi tamaño”, relató Alejandra Azcárate, mientras Wilches estaba avergonzado.

En ese momento Andrés Wilches se sonrojó y lanzó un par de risas para disimular su pena, en ese momento Alejandra le dijo: “sonrójate el día que te mande la mano yo a ti… ¡Ay los hombres sin son cobardes!”.

Finalmente, Alejandra Azcárate confesó que si se considera un mujer sexy pero a la distancia puesto que considera que en el momento en que los hombres se van acercando pierde ese efecto. “Cuando me voy acercando me voy pixelando, creo que tengo un buen impacto lejano y que tengo una figura imponente a cierta distancia”.

Por: Cristian Serrano – La FM