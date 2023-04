Al 'Gordo Ariel' le pasó lo mismo de Adamari López; se enteró en vivo que lo sacaban del programa

Las especulaciones sobre las posibles razones de la salida de Adamari López de 'Hoy Día' se han tomado Internet y los diferentes medios de comunicación nacionales, no obstante, el presentador colombiano conocido como el 'Gordo Ariel' quiso relacionar lo ocurrido en la vida de la mexicana con una experiencia personal, pues al parecer, a él también lo echaron en vivo y en directo.

Según lo dicho por el 'Gordo Ariel', él hacia parte de un reconocido programa matutino en Colombia y en medio de una emisión, el director le dijo a los televidentes y al presentador que hasta ese día los acompañaba.

"A mí ya me habían echado el chisme de que me querían echar. Yo hablé con el presentador director, le dije que si me iba a sacar, pero él respondió: ‘Jamás, cómo se te ocurre’. Volvimos de comerciales, y al aire, en vivo, dice: 'Les tengo una noticia que dar. Hasta hoy nos acompaña el 'Gordito Ariel'" contó.

La noticia tomó por sorpresa al 'Gordo Ariel', quien no tuvo más remedio que pararse y dar gracias.

Ahora, el presentador recuerda el momento entre risas y asegura que no hay rencores.