Aitana y Sebastián Yatra: ¿se van a casar?

Aitana respondió a estas críticas, señalando que la polémica en torno a la coreografía es un reflejo de la sociedad actual, donde diversas opiniones pueden surgir sobre cualquier tema. La artista enfatizó que ha recibido un fuerte apoyo por parte de sus seguidores y que agradece a todos los que han respaldado su trabajo y música a lo largo de su carrera.

También te puede interesar: Sebastián Yatra apoya a su novia, Aitana, con particular baile

La joven estrella también hizo hincapié en que no es su papel decirle a los padres de sus seguidores cómo deben educar a sus hijos, ya que no es madre y no tiene autoridad para hacerlo. Aitana aprecia la diversidad de opiniones y la libertad de expresión que permite a las personas debatir sobre asuntos controvertidos.

¿Entonces hay boda entre Sebastián Yatra y Aitana?

Cuando se le preguntó sobre los persistentes rumores de una boda con Yatra, Aitana respondió con humor, afirmando que le hace gracia la pregunta y dejando claro que no planea ofrecer más detalles sobre su vida personal. La pareja ha sido objeto de especulación en los últimos meses, pero su relación sigue siendo un misterio para sus fans.