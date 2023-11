Aitana: se rompió un diente en el escenario y así fue la reacción de todos

¿Un diente roto? Nada detiene a Aitana, sumérgete en la última actuación de la cantante en Madrid.

Aitana, la cantante que saltó a la fama a través de Operación Triunfo y actual pareja de Sebastián Yatra, ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no por sus movimientos de baile sensuales ni por su potente voz. En el último concierto de su Alpha Tour en Madrid, la artista vivió un momento inesperado y gracioso al romperse un diente en pleno escenario.

El WiZink Center de Madrid fue testigo del espectáculo, donde Aitana hizo vibrar a sus seguidores con su música y, literalmente, se partió de risa... y de diente. En medio de la interpretación de 'Mon Amour', una de sus canciones más populares, la artista se percató de que algo no estaba bien en su boca. Con sinceridad y humor, anunció al público: "Oficialmente, me he roto el diente por dentro".