Aida Victoria y Westcol tienen una meta en común para este 2024: cambiará sus vidas

Ahora bien, recientemente se conoció un video, en donde sale Aida Victoria Merlano afirmando que a mediados de junio de 2024 ella empezará a encargar bebé. Además, Westcol dijo que él también desea ser padre este año y que ya es una decisión tomada.

Los internautas no perdieron la oportunidad para comentar y hablar sobre el físico de ellos dos. "Bien cachetón si les va a salir ", "van a tener un kikitos con esos cachetes de los papás", "Bendiciones que viva el amor", "Solo cachetes 😅hermosa pareja 😍", "Los cachetitos se los compro 😍 bendiciones", dijeron algunos.

Hay que destacar que, recientemente Yina Calderón habló sobre lo que piensa de Merlano y la relación que tiene con Westcol.

"Westcol me cae muy mal, pero él tiene vistas, hay que reconocerlo. Aida está como caída y no la nombran en ningún en lado. Como ella es muy inteligente por eso está con él. Yo no estoy criticando a Aida por su estrategia", expresó.