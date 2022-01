Aida Victoria y sus amigas van al ginecólogo: mostró cómo se puso un anticonceptivo

Aida Victoria, quiso dejar como mensaje a sus seguidoras sobre la normalización de la visita al ginecólogo.

“Duele de verdad bastante, a mi me dolió tanto que me puse súper caliente y sentí que se me bajaba la presión (…) no hay nada más chévere que uno saber que el suelo genital está bien que le huela rico, así que vayan al ginecólogo una o dos veces al año, armen parche con sus amigas. Normalicemos ese tema”, agregó.

También aprovechó para compartir una historia personal a modo de mensaje para las que son madres.

Explicó que cuando su mamá se enteró que había perdido la virginidad se alteró mucho, pero no le preguntó si había visitado el ginecólogo o si planificaba, “en ese momento uno está muy perdido, yo tomaba las anticonceptivas que tomaba una amiga y a Dios gracias me cayeron bien”, contó.

A quienes son madres las invitó a abrir un espacio a sus hijas de preguntar y hablar sobre estos temas que, aunque quizás incomodos para algunas o vistos como tabú, son importantes de tratar.