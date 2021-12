Aida Victoria se operó las boobs porque "estaba cansada de rellenarse con papel higiénico"

Entre otras cosas que le preguntaron sus seguidores fue por su primera tusa.

“Yo sobre esto tengo que hacer video, porque yo estaba loca, o sea yo lloraba todo el día por el tipo, porque claro yo estaba enamorada y encoñada (..) yo decía nunca lo voy a superar, nunca voy a amar a nadie como amo a esta persona, ridícula”, aseguró.

Además, aconsejó a sus seguidores que para superar una tusa es necesario llorar y sacar todo lo que se siente en ese momento.

“A ti te dicen dizque no vale la pena que llores, no, llora porque tu tienes que drenar eso y sobre todo habla muchísimo de esa persona hasta que ya sientas que no te da más. Sal con tus amigas con tus amigos, descubre nuevos hobbies y sobre toso trabájale al amor propio”, concluyó.