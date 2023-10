Estas fueron algunas de las palabras que dijo, en donde se estaba quebrando al confesar el momento tan difícil que tuvo que pasar en los últimos meses. En donde también dijo que no tenía a alguien que le ayudara

“Nadie se imagina cuanto yo lloré esa plata. Yo me encerraba por horas a llorar, a sentirme como una mi**** y sobre todo, a sentir una soledad tremenda porque uno acostumbra a poder resolver la mayoría de problemas del círculo que lo rodea. Pero cuando ocurren problemas de esta magnitud, uno se da cuenta. Yo no tengo a nadie que me resuelva a mí, me quebré”, explicó.

Hay que recordar que, hace un par de semanas tuvo una fuerte discusión con su expareja, Westcol. En donde no pararon de hablar mal del otro, pero también se dijeron cosas lindas en medio todo.

En redes sociales empezaron a lanzarse pullas, afirmando que se debían dinero. Además, confesaron que había una pauta de Instagram que no se facturó y como fue el influencer quien habló al respecto, Aida no se quedó callada y le respondió.