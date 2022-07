Aida Victoria opinó de la mujer que dijo "que no le gusta pagar miti miti con su novio"

Unos dirán que es una "vividora", otros están de acuerdo con su pensamiento de que ser mujer "es muy costoso".

"Pido a Dios que nunca me pase. Sorry, pero cuesta ser mujer. El pelo, las uñas, el gym, cejas, pestañas, ropa, zapato, depilación, maquillaje, perfume, crema. Si no tiene al menos para llevarme a comer, prefiero pagar para comer con mis amigas. No tengo miedo de tener estándares tan altos, porque sé que me lo merezco"

De inmediato los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar, pues hubo mujeres que apoyaron la respuesta de la bloguera asegurando que las "féminas merecen que se les de, de todo", mientras que otras compartieron que pedir significa aguantar y que incluso a muchas de ellas, les enseñaron a trabajar para darse sus 'gustitos'.

Unido al pensamiento de darse a sí mismas los gustos, está la influencer colombiana Aida Victoria Merlano, una mujer conocida por su independencia y particular forma de ser.

En esta ocasión, Aida Victoria también quiso dar su opinión y entre una cosa y otra dijo que acepta el pensamiento de la bloguera paraguaya, pero que ella es de las mujeres a las que le gusta viajar, comprar y lucir cosas provenientes de su propio dinero, esto porque según ella le gusta disfrutar de la compañía de un hombre y no de lo que este le pueda dar, no obstante, también aclaró que esta dependencia puede traer serios problemas a futuro.

"No te sorprendas el día que te toque quedarte en un lugar en el que te humillan y te maltratan ante la incapacidad de mantenerte económicamente por tus propios medios", aseguró Aida Victoria.

