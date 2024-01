Aida Victoria Merlano se sorprendió por una denuncia que recibió recientemente, en donde no podía dejar pasar esta oportunidad y habló de este caso. Según indicó, en el documento decía que el pasado 31 de diciembre de 2023 ella supuestamente había prendido pólvora.

Antes de contar toda la historia, mostró parte de esta denuncia y reveló el artículo 27 que decía "comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia. 1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que pueden derivar en agresiones físicas. 3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 4. Amenazas con causar un daño físico a personas por cualquier medio", dice el documento.

Aida Victoria Merlano fue denunciada

A través de su Instagram, en donde tiene más de 5 millones de seguidores, contó en detalle de todo lo que pasó y quién la denunció. Asimismo, mostró parte de un oficio con todo lo que le estaba pasando.

"Me sorprendió cuando me denunciaron, porque yo no me he peleado con nadie. Resulta que fue la administración, que porque el 31 de diciembre que dizque yo prendí pólvora. Entonces yo llamé a decir, que si yo había herido a alguien, porque entre mi paz y mi ego, yo prefiero mi paz. Pero luego me di cuenta de que fue una denuncia pedagógica", expresó.