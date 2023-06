Aida Cortés subió la temperatura con baile sensual y los hipnotizó a todos con tremendo 'duraznote'

Aida Cortés dejó loquito a todos sus seguidores, luego de que subiera candente video.

La modelo de OnlyFans enamoró a todos, luego de mostrar tremendas nalguitas. Dieron mucho de qué hablar y los comentarios de los internautas, no podían faltar.

"Que lastima que el Photoshop no te ayudó esta vez", "tiene más curvas una nevera", "no esconda esos ricos botones", "eres bella tal cual como estás", "te sientes feliz así", "Qué guapa", "Me volves loco","Qué hermosa florecita", "Mi princesa", "Qué mujeron tan linda Dios mío", "Cintura de gallina", "Que rico para quitar ese moño con los dientes", entre otros mensajes.

Hay que destacar que, Aida Cortés cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram. También tiene una cuenta alterna, en donde sube más contenido de bailes y hasta de canto.

Hace unas semanas dejó ver el gran talento que tiene con el micrófono. Se fue a un bar y cantó una ranchera y dejó impactado a todos. Nadie pensó que tuviera un vozarrón y que pudiera llegar a notas tan altas. Por lo cual, algunos dicen que es casi la mujer perfecta.