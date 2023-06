Aida Cortés se quitó la ropita, se metió a la tina y mostró su cuerpower: sus 'chichis' hipnotizaron

Aida Cortés lo volvió a hacer y cautivó a todos con su cuerpazo. Varios quedaron impactados de tanta belleza.

Aida Cortés sigue enamorando a todos los seguidores con su cuerpazo. La creadora de contenido para adultos impactó a todos, luego de posar sin nadita de ropa, mejor dicho, como Dios la trajo al mundo. Aida subió tres imágenes, en donde puso a suspirar a más de uno, porque en aquellas capturas no dejó nada a la imaginación.

La joven de 26 años no perdió la oportunidad para hipnotizar a todos con aquel cuerpazo. En las imágenes se fue mostrando poco a poco, hasta quedar casi que descubierta. Con su mano tuvo que taparse las chichis, pero el agua dejó ver más de la cuenta y se dejó ver el 'duraznote' que tiene. Ella no podía pasar desapercibida.

La santandereana siempre ha mostrado sus mejores poses y esta vez no pudo evitar compartirlo con sus seguidores. Además, porque estaba bastante feliz, de que Twitter la verificara, por lo que ya aparece con el chulo azul. No se podrá equivocar de página y así disfrutar del mejor contenido, que comparte a diario Aida cortés.

Por su parte, los seguidores no podían evitar comentar, porque se veía como toda una diosa apoteósica. "Eres tan hermosa", "Como me gustaría bañarme contigo", "Estás hecha por los mismos Dioses", "Cómo quisiera estar ahí contigo", "Amé esta sesión de fotos", "Te ves preciosa", "Chiquita linda amor hermosas", "Eres linda, pero ya no dejan nada a la imaginación", "Qué belleza de mujer", "Que ricura de mujer inspiras de todo", entre otros comentarios.

Hay que recordar que, Instagram le ha cerrado en varias oportunidades la cuenta a Aida Cortés. La red social tiene unas normas muy estrictas, en donde no se puede infringirlas, porque su contenido podría estar en riesgo.