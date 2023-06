De acuerdo a la joven, Ester es su segundo nombre y fue puesto en honor a una reina.

En cuanto a si tiene novio, Aida Cortés respondió que no, pues está enfocada en sí misma e incluso aseguró que quiere ser su propia novia y darse todo el amor del mundo, no obstante, también contó que le gustan los hombres caballeros y detallistas.

No tiene adicciones, es 100% natural, aunque no descarta la posibilidad de algunos retoque; sin embargo, no dio detalles al respecto.

De su formación, la famosa colombiana contó que estudió Locucion y Negocios Internacionales, no obstante, cuando le preguntaron que haría si no fuera creadora de contenido para adultos, dijo que le gustaría ser empresaria y hasta hacer parte de la industria de la música, pues por eso se hizo famosa y tras años de ser reconocida, ha hecho colegas que le podrían ayudar con ello.

En cuanto a la fe, la modelo de Onlyfans indicó que a pesar de que la gente piensa que por su trabajo no cree en Dios no es así, pues según ella, se crio en el evangelio, estudió en un colegio de Monjas y para prueba de ello, se aventuró a decir todos los libros de la Biblia y en el orden que están.

Otro de los secretos que Aida reveló es que hace bastante tiempo no tiene relaciones sexuales y que de tenerlas, le gustaría que fuera con una mujer.. ¿te apuntarías?