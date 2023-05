La tusa es algo por lo que todos tenemos que pasar y la actriz Adriana Romero no es la excepción , sin embargo, interpretando a su personaje, vivió ese mal de amores de una forma que antes no se le había ocurrido.

"No se me ocurrió, ya en escena dije claro es una manera de hacer catarsis, también como de sacarte la pensadera, que creo que es tan jarta en la tusa y que son buenas opciones. Hay una cosa y es que, nunca te hagas un tatuaje borracho porque dicen que al otro día te vas a arrepentir ", bromeó.

¿Qué es lo más loco que ha hecho Adriana Romero por amor?

La actriz de Ana de nadie confesó también que ha cometido muchas locuras por amor, además asegura que haciendo la novela ha pensado mucho en el tema.

"Nosotras las mujeres latinoamericanas tenemos esa idea de amor romántico, donde hay drama, pelea, conflicto, te rescata el príncipe y uno es la princesa sufrida. Pienso que eso es muy chévere en las novelas, pero creo que en la realidad no tanto".

Indicó que a ella le gusta pensar en el amor como un acto en el que dos personas felices con su propia vida, se juntan para hacer algo mucho más feliz y no esperar a que la otra persona te haga feliz o que gracias al otro puedas hacer cosas.

"Siento que he hecho varias locuras por amor, pero en este momento de mi vida me siento más feliz pensando en que no quiero hacer locuras por amor, sino que quiero estar muy cuerda para enamorarme otra vez", concluyó.

