Adrián Parada soltó la lengua y confesó por qué presentó un cordero crudo en la final de 'MasterChef'

Cada uno dio lo mejor de sí, para no equivocarse a la hora de pasar al atril y que los chefs eligieran su plato como es mejor de toda la noche. Sin embargo, hubo una preparación que llamó mucho la atención. Se trató del cordero de Adrián Parada, quien no se dio cuenta y le quedó cruda su proteína.

Recientemente, estuvo en 'Buen Día, Colombia', en donde confesó lo que realmente pasó y por qué presentó este plato de esa manera. Hay que recalcar que, Adrián siempre resaltó por entregar unos deliciosos platos, pero justo en la final cometió el error que le impidió ganar MasterChef Celebrity.

"Básicamente, pasó lo que tanto dije en las entrevistas de MasterChef, se me fue la volqueta al río, se nos derritieron los bolis, se nos destempló la cometa, se desamarró la piñata. Yo no sé qué pasó realmente. Marqué historia y me gané el corazón, me gané el cariño de la comunidad vegana", indicó el humorista.

Aunque se lo tomó con humor, algunos fans dijeron que para ellos él era un ganador, porque siempre demostró que era capaz. Luego de que en plena final del reality confesara que no podía hacer ni un huevo, antes de entrar a la competencia.