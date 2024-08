La Casa de los Famosos México 2024 continúa generando momentos memorables y sorpresas para sus seguidores, y el reciente episodio no fue la excepción. Luis "Potro" Caballero, uno de los participantes más comentados, se convirtió en el tercer eliminado de esta temporada. Su reacción al descubrir que Mario Bezares fue salvado mientras él debía abandonar el programa se ha vuelto viral en redes sociales, provocando una ola de comentarios y memes.

La eliminación de "Potro" ha sido un tanto sorpresiva, no solo para los seguidores del programa sino también para el propio participante. En números, Luis "Potro" Caballero ha participado en las segundas temporadas de La Casa de los Famosos de Telemundo y La Casa de los Famosos México, y curiosamente, en ambas ocasiones, ha sido el tercer expulsado. Esta coincidencia ha dado mucho de qué hablar entre los fans de los reality shows, quienes especulan sobre el motivo de su temprano adiós.

Al enterarse de su eliminación, "Potro" mostró una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en material viral. Las cámaras captaron su reacción en el momento en que se dio cuenta de que había recibido el menor número de votos. Sin embargo, a pesar del inesperado desenlace, intentó tomarlo con filosofía, expresando posteriormente su agradecimiento por la experiencia vivida dentro del programa.

El ambiente dentro de La Casa de los Famosos estaba tenso, especialmente después de que todos los habitantes fueron sancionados con una nominación generalizada. Al final, fue "Potro" quien tuvo que despedirse, una decisión que no solo sorprendió al público, sino también a sus compañeros del cuarto Tierra, quienes no podían creer que Mario Bezares, conocido como "Mayito," regresara por la puerta de los salvados.

Al salir del reality, "Potro" fue recibido por Galilea Montijo en el foro de Televisa, donde comentó sobre su experiencia: "No me quedé con ganas de nada, me la pasé muy bien. Igual faltó una pelea, pero no era necesario, yo hice lo que tenía que hacer". Además, agregó que no se arrepentía de nada de lo que hizo dentro del programa: "Nada, no haría absolutamente nada diferente, te lo juro por Dios, me la pasé increíble, di lo que tenía que dar".