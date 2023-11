Adios Chandler Bing: el elenco de ‘Friends’ asiste al funeral de Matthew Perry

¿Qué actores del elenco de 'Friends' asistieron al funeral?

Entre los asistentes al funeral se encontraban Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, quienes interpretaron a los memorables personajes de 'Friends'. La madre, el padre y el padrastro de Perry también estuvieron presentes, según los medios.

Aún se desconoce la causa de la muerte de Matthew Perry, ya que un primer examen no arrojó conclusiones definitivas y los resultados de las pruebas toxicológicas no se han hecho públicos. En su residencia, las autoridades no encontraron drogas ilícitas, pero sí varios medicamentos, incluyendo antidepresivos y ansiolíticos.