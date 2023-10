Adele sorprendió cantando envuelta en la bandera de Colombia

Adele demostró lo cercana que es con sus fans gracias a ese gesto con la bandera.

La reconocida cantante británica Adele sorprendió a sus fans el pasado 29 de septiembre durante su concierto en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, Estados Unidos . Durante el concierto, interactuó con sus fanáticos de manera cercana y aceptó una bandera de Colombia que le ofreció uno de los asistentes al concierto. Adele se envolvió con la bandera colombiana y comenzó a cantar uno de sus más grandes éxitos, "When We Were Young".

La cantante se ha convertido en un ícono de la música pop desde su salto a la fama en 2008 con su álbum debut, "19". Su inigualable voz y estilo característico la catapultaron a la fama, y canciones como "Rolling in the Deep" y "Someone Like You" la convirtieron en una de las artistas más queridas en todo el mundo.