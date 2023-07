Adele fue cómplice de una propuesta de matrimonio en su concierto: "gracias a Dios dijiste que sí"

Adele sirvió de celestina en una romántica pedida de mano.

Pues en esta ocasión la elegida fue la reconocida cantautora Adele, quien en uno de sus conciertos, cedió su tarima para que un enamorado hombre le propusiera matrimonio a su novia.

En el clip que ya es viral en Internet, se puede ver a la intérprete de 'Someone Like You', 'Rolling in the Deep' y otros éxitos, pidiéndole al público hacer silencio y a los organizadores apagar las luces, pues los 'tortolitos' ya venían en camino.