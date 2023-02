Adele admite que irá al Super Bowl solo por ver a Rihanna ¡Fan #1!

Adele y Rihanna son amigas hace varios años, de ahí el detalle especial de la cantante británica.

Para esta ocasión el show de Medio Tiempo contará con las presentaciones de artistas como: Snoop Dogg, Eminem, entre otros, sin embargo, el show de la cantante Rihanna es sin lugar a dudas, de los más esperados.

Con 34 años de edad, Rihanna es una de las artistas más queridas y seguidas del mundo, pero no solo por personas del común, pues recientemente, la famosa cantante británica Adele habló del amor y admiración hacía su colega.

De acuerdo a lo dicho por la intérprete de 'Some Like Yoy', 'Hello' y otros éxitos, ella asistirá al show de Medio Tiempo del Super Bowl únicamente para ver la presentación musical de Rihanna y es que incluso aseguró no tener ningún problema con tomar un avión con tal de ver el show de una de sus artistas favoritas y además su amiga.

"Voy solo por Rihanna. No me importa un carajo tomar un vuelo" dijo Adele.