La serie 'Rigo' de Canal RCN ha captado toda la atención con la historia del ciclista colombiano. A las 8:00 p.m., los colombianos prenden sus televisores para no perderse ningún episodio, donde diversos momentos han provocado tanto risas como lágrimas.

Los actores han destacado la excelente relación que han construido durante esta destacada producción. Además, han compartido diversos videos donde se divierten imitándose entre ellos e incluso han creado un "capítulo extra" con algunos personajes que se han vuelto especialmente populares. Demuestran un compromiso constante en la creación de contenido atractivo para sus seguidores.

A Elizabeth Chavarriaga le ofrecieron dinero para tener una cita

Recientemente, una de las actrices más queridas, Elizabeth Chavarriaga, quien hace de la hermana de Michelle Durango, sorprendió con su más reciente confesión.

En unas preguntas rápidas en el Canal RCN ella decidió responder y cuando le preguntaron sobre esa propuesta más extraña, la contó y luego de rio de aquel suceso. Confesó que alguien le propuso salir con ella a cambio de unos dólares. Por lo cual, ella decidió bloquear y eliminar a la persona.

Además, le preguntaron por el mejor plan y dijo que le gusta estar tranquila, pasar con amigos, ir a teatro, escuchar música y bailar. Asimismo, confesó que el ruido más extraño que hace es un grito bastante particular.

Luego afirmó que lo que menos le gusta hacer es lavar los platos. Después expresó que con Ana María Estupiñán podría estar esposada todo el día, porque se la lleva muy bien con ella, pero en general con todos.

Finalmente le hicieron la pregunta, ¿a qué se dedicaría si no fuera actriz? Ella no sabía qué responder, porque dijo que toda su vida ha estado en este campo y no se ve en otro lado. "Desde pequeña bailo y la vida me puso acá en el arte, en la actuación", expresó.