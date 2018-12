Actriz de ‘Patito Feo’ asegura que protagonista de la serie la violó

La actriz argentina Thelma Fardín, mejor conocida por haber interpretado a ‘Josefina Beltrán’ en la exitosa serie ‘Patito Feo’, denunció recientemente al actor Juan Darthés, quien dio vida a ‘Leandro Díaz Rivarola’ en la misma producción, de haberla violado cuando ella tenía 16 años mientras estaban de gira por Nicaragua.

Fardín dio a conocer su testimonio por medio de un video en el que narra los sucesos que se habrían cometido en el año 2009. “Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue una cachetada para mi”, empezó diciendo la actriz, quien ahora tiene 26 años.

Posteriormente dijo que todo ocurrió en 2009 cuando se encontraba grabando “un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años… El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 46 años, una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo – Mira como me pones- Haciéndome sentir su erección, yo seguía diciendo que no. Luego me tiró a la cama, me quitó el pantalón y me practicó sexo oral, yo seguía diciendo que no, me metió los dedos, le dije que sus hijos tenían mi edad y no le importó, se subió encima mío y me penetró“.

En ese momento, cuenta la actriz, una persona tocó la puerta y ella pudo salir de la habitación, “gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar”, finalizó.

Ver esta publicación en Instagram #miracomonosponemos Una publicación compartida por Thelma Fardin (@soythelmafardin) el 11 de Dic de 2018 a las 4:02 PST

El video fue difundido durante una rueda de prensa realizada por el gremio ‘Actrices Argentinas’, allí varias figuras de la televisión se dieron cita para reprobar las conductas inapropiadas que ocurren en la industria. “El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar”, expresaron las mujeres, según recoge El Universal.

Por otro lado, de acuerdo con lo reseñado por medios como E! Online, Thelma Fardín realizó formalmente la denuncia la semana pasada en Nicaragua, país donde se habrían desarrollado los hechos.

Juan Darthés, quien actualmente tiene 54 años de edad, también ha sido señalado de abuso sexual por la actriz Calu Rivero, Natalia Juncos y Anita Coacci; las últimas dos coincidieron en que el actor también les había dicho la frase “Mira cómo me pones”.

En referencia a esto nació el movimiento ‘Mira cómo nos ponemos’, cuyo objetivo es que las mujeres luchen unidas contra los abusadores sexuales y se animen a compartir sus testimonios.

Al respecto, Juan Darthés se manifestó por medio de su cuenta de Twitter negando tales acusaciones.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital