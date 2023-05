Actriz de 'La Ley del Corazón' le pidió a su amigo le hiciera la vuelta: "no sabía como moverme"

Camila Jiménez hablo de "Inseguridades, Espiritualidad y Sexualidad".

Camila Jiménez es una actriz recordada por sus papeles en las telenovelas del canal RCN 'Las detectivas y el Víctor', 'La Ley del Corazón', entre otras producciones, no obstante, es ahora su incursión en el contenido para adultos el que la tiene siendo tendencia en Colombia.

Esta bogotana habla sin tapujos de sexualidad, de amor y del "cuerpo como un milagro", pues para ella, la desnudez ha sido "culpada" de muchas cosas con las que no tiene relación, tal como sucede con infidelidad.

En su más reciente charla con Supernova Podcast, Camy como le dicen de cariño habló, de un tema tabú, las relaciones sexuales y ser considerado buen o mal polvo.

Con relación a esto, la mujer aseguró que de una relación que tuvo quedó muy insegura con su cuerpo y consigo misma, tanto así que considera llegó a ser la famosa 'vaca muerta', ya que no sabía qué hacer o cómo moverse en la intimidad.

Preocupada por lo que sucedería en su próximo encuentro íntimo, Camila Jiménez le pidió a un amigo se acostará con ella para aprender algunas cosas y poder liberarse del temor que conlleva dicho acto, pues a la mujer le aterraba quedar mal con quien fuera su siguiente pareja.

"Venga hágame la vuelta porque no sé cómo hacer el amor y me da miedo mi próxima relación de pareja no quiera quedar mal" contó Jiménez.

Claramente, su amigo no se negó y accedió a ayudarle, no obstante, ante algunas peticiones en la intimidad ella sentía pena y temor, a lo que el hombre trató de darle seguridad y según Camy, al final la liberó y le ayudó a soltar una cantidad de cosas.

Tras un tiempo trabajando en amor propio, descubriendo y aprendiendo, todo cambió definitivamente cuando una amiga la invitó a posar desnuda y aunque al principio Camy no quería, el resultado transformó la percepción que tenía de ella misma, pues "vio sus fotos y sanó sus inseguridades".