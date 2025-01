La actriz María José Martínez, conocida por su participación en producciones colombianas como La ley del corazón, sorprendió a sus seguidores con reveladoras declaraciones durante una entrevista en XYZ, programa dirigido por Sergio Barbosa y acompañado por los periodistas Lina Marcela Pérez Villegas y Felipe Torres.

¿Por qué María José Martínez dejó la televisión?

Martínez explicó que su alejamiento de la televisión no fue una decisión voluntaria, sino el resultado de ser relegada por los medios. “La televisión me dejó a mí por vieja, los medios me dejaron a mí. Fue un duelo muy difícil que tuve que atravesar. Me causó mucho dolor, porque veía que otras compañeras seguían con su carrera y yo no”, comentó.

Asimismo, detalló que su negativa a seguir ciertas normas de la industria pudo influir en su exclusión. “Ellas jugaron el juego, yo no, y tengo que aceptarlo. Nunca fui partidaria de hacer desnudos ni de sexualizarme de esa manera ni de 'parchar' con los directores. Toda la vida fui rebelde”, afirmó.

¿Cómo enfrentó el duelo por su carrera como actriz?

El impacto de ser descartada por los medios marcó un momento crucial en la vida de María José, quien lo describió como un duelo emocional profundo.

“Es muy duro ver cómo te descartan de esta manera, como si no valieras nada. Ese duelo fue muy difícil, porque implicaba aceptar la pérdida de la fama y de estar en el centro de las conversaciones. Aprender a vivir sin eso y redirigir mi energía fue un proceso complejo”, confesó.

Aunque extraña la actuación, especialmente por su carácter terapéutico, también reconoció que no añora los largos horarios ni las exigencias que implicaban los rodajes.

