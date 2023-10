Actriz de 'Betty, la fea' rompió el silencio y confesó que su prometido le era infiel con otros hombres

La recordada Jirafa de 'Betty, la fea' contó aquella anécdota que impactó a muchos.

Marcela Posada, más recordada como 'La Jirafa' en 'Betty, la fea' ha dado de qué hablar en los últimos días, luego de que hiciera una fuerte confesión sobre un novio que tuvo. Aunque no reveló su identidad, muchos quedaron impresionados por la historia que contó. En una entrevista confesó que ella estaba lista para llegar al altar y no se pudo.

Se enteró de que su prometido tenía un gusto por los hombres y que, además, salía con varias personas al tiempo. Marcela dijo que como viajaba bastante, tenía en cada una de las ciudades a las que iba una novia. Además, no solo engañaba a la actriz con mujeres, sino que también con personas del mismo género.

"“Es complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para tapar y no mostrarse. No es que esté traumada, ni nada, soy una persona 100 % feliz”, agregó sobre aquella experiencia que no ha marcado su vida", expresó 'La Jirafa' en 'Betty, la fea'.

En 'Lo Sé Todo' confesó que se iba a casar con esta persona, pero que gracias a Dios se enteró de la verdad y no llegó al altar con él. Destacó que le vio comportamientos de mujer y cuando en una oportunidad se iban a disfrazar en Halloween, él lo hizo de mujer. A lo que a ella le llamó mucho la atención.

A pesar de que ella lo encaró, él se lo negó “rotundamente”. Ella ya sabía la verdad, pero él no lo quería aceptar. Confesó que tiempo después sanó por todo lo que tuvo que pasar y le agradeció a Dios porque la cuidó. Asimismo, dijo que no se traumó por esta experiencia y que sigue feliz, porque no encontrar ese amor en una pareja, sino en las cosas.

Finalmente, aseguró sentirse como de 25 años, luego de haber bajado varios kilos. Marcela Posada se encuentra más feliz que nunca y ya no siente esos dolores de rodilla que tenía cuando grababa 'Betty, la fea'.