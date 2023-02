Abuelita encontró la felicidad después de separarse: estuvo casada 40 años

Ahora está "relajada y feliz" tras tomar la importante decisión.

Una historia que resultó ser muy particular para muchos usuarios de redes sociales, se hizo viral en los últimos días. Luego de que se conociera lo que sucedió con Aida Sedano, una abuela que estuvo casada por más de cuarenta años, y que ahora, dedica su vida a realizar videos en TikTok, donde da consejos y cuenta su experiencia siendo una mujer mayor y divorciada.

Y es que un pequeño clip, esta mujer cuenta que una tarea tan sencilla como lo es ir a hacer compras en el supermercado, ha cambiado demasiado, ya que indica que puede escoger los productos que le apetecen para complacerse.

Lea también: Joven cubano se hace viral con versión en violín de canción de Shakira y Bizarrap

“Antes yo solo empujaba el carrito y empacábamos lo que a él le gustaba, lo que quería que comiéramos durante este tiempo y así eran las rutinas. Ahora, todo es completamente diferente”, resalta la mujer.

“Para mí fue muy difícil dejar el matrimonio, sobre todo a mi edad, y después de tantos años de casada. Pero miren ahora donde estoy, puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana, agarrar jugos, manzanas, tomates o lo que yo me quiera tomar”, expresó la mujer de la tercera edad, quien añadió que antes, cuando convivía con su pareja “si yo quería un melón, él me decía: ‘y tú para qué quieres un melón?, si a mí no me gusta’”.

Inclusive, puede ver algunos episodios mientras hace el mercado, que le traen recuerdos oscuros sobre como era su relación “Vi como un señor en el supermercado le dice con los ojos a la mujer que agarrara un carro, eso me hace acordar de esos tiempos. Les juro que yo empujaba el carro y empacábamos lo que él quería”.

Dentro de sus experiencias, esta anciana busca motivar a aquellas mujeres que no son felices en una relación o que pasan serias dificultades, a que tomen la decisión de dejarlo de lado, por más difícil que parezca, y busquen su felicidad.

Lea también: Yailin 'la más viral' sorprendió con su increíble cambio de look, pero la compararon con Karol G

“Fue duro dejarlo a mi edad, no fue fácil. Me tuve que ajustar en mi presupuesto económico, pero vean, estoy muy feliz, contenta, relajada, puedo dormir tranquila y estoy muy saludable. ¡Sí, se puede!”, finiquitó.

Esto ha traído la reacción de varios internautas, en su mayoría mujeres, quienes demostraron todo su apoyo y admiración por el pasó que dio e inclusive, algunas manifestaron sus inconformismos y se sintieron motivadas a dejar de lado la vida que llevan para poder ser feliz.