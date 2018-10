A Maluma no le afecta que se refieran a él en femenino, dice su tía

Según Yudy Arias, la madre del cantante es la más afectada con las acusaciones de machismo en contra de su hijo.

l éxito de Maluma es proporcional a la controversia que genera, ya sea por las letras de sus canciones, por su personalidad o por su forma vestir y peinarse.

Recientemente su último cambio de look levantó todo tipo de chistes, pues el cantante urbano sorprendió a sus más de 36 millones de seguidores en Instagram con una fotografía en la que les enseñaba su nuevo cabello rubio.

Además de que se le comparara con el fallecido líder de Nirvana, Kurt Cobain, a Maluma le llovieron comentarios como: “Qué hermosa muchacha”, “Muy linda está la mona”, “Única y diferente, luchadora, empoderada, padre y madre a la vez, soñadora de la vida, loba desesperada, princesa de Disney, alocada alterna, flor de la pradera, lágrima de afrodita, Shakira paisa”, entre muchos más.

No es la primera vez que pasa, en varias de sus fotografías aparecen diferentes mensajes en los que se refieren al intérprete de ‘Mala mía’ en femenino.

Aunque él nunca se ha manifestado al respecto, su tía materna Yudy Arias dijo en el programa de Telemundo ‘Suelta La Sopa’ que a su sobrino poco o nada le importan esta clase de comentarios.

“Les voy a decir una cosa para que se desanimen de una vez, a él no le afecta eso. Así le critiquen la bota, el pelo, si dice, si no dice. No pasa nada. Que cada uno se desahogue del veneno que tiene en su corazón“, expresó.

En cuanto a la imagen de machista a la que se ha tenido que enfrentar, Arias opinó que la que más afectada con estas críticas es su hermana Marlli Arias, es decir, la madre de Maluma.

“Ella no mira nada, pero a veces sí le duele… En estos días vio un comentario y dijo -Qué vaina pues con mi hijo- Sin embargo, yo quiero decir algo, el reguetón es un género urbano y todos componen así, no digo que es lo máximo, pero son ritmos. También pasa algo con Juan Luis (Maluma) y que muchos no saben, y es que en una canción de cinco artistas, cada uno compone su parte, y si el otro dijo unas cosas muy horribles, entonces dicen que el tema es de Maluma porque es el más famoso”.

Concluyó que “no es que él sea machista, sino que la música urbana es un poquito controversial”.

Fuente: Sistema Integrado de Información

Con la información de Vanessa Manjarres