‘Will’, de Stranger Things, estará en la Comic Con Colombia

Los organizadores de la Comic Con Colombia, que se celebrará en la ciudad de Medellín el próximo mes de noviembre, acaban de anunciar por medio de las redes sociales del evento la participación del actor estadounidense Noah Schnapp, reconocido por interpretar a ‘Will Byers’ en la serie de ciencia ficción de Netflix, ‘Stranger Things’.

Schnapp inició su carrera cinematográfica en el año 2015 con la película ‘Puente de Espías’, dirigida por el reconocido cineasta Steven Spielberg. Más tarde, participó en otros filmes como ‘Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, La Película’ y ‘Angry Birds’, prestando su voz para los personajes de ‘Charlie Brown’ y ‘Jay’ respectivamente.

Sin embargo, su éxito y reconocimiento llegaron con ‘Stranger Things’, serie que con apenas dos temporadas al aire se ha convertido en todo un fenómeno juvenil y en un rotundo éxito para Netflix. Actualmente la serie de ciencia ficción se encuentra ad portas de estrenar su tercera parte, por lo que los fanáticos cuentan los minutos y horas para verla.

La Comic Con Colombia se desarrollará del 16 al 18 de noviembre en la Plaza Mayor de Medellín. Noah Schnapp estará el sábado 17 y domingo 18 de noviembre.

Por otro lado, el evento había confirmado en septiembre pasado la asistencia de la actriz estadounidense Brianna Hildebrand, reconocida principalmente por su personaje de ‘Negasonic Teenage Warhead’, una mutante con poderes psíquicos que ha estado presente en las dos películas de ‘Deadpool’.

Empero, en su cuenta oficial de Twitter, la actriz anunció que su visita no será posible. “Desafortunadamente no podré llegar a la Comic Con Colombia el próximo mes debido a mi trabajo. Mis disculpas. Con suerte, ¡nos vemos pronto!”, escribió.

Unfortunately, I won’t be able to make it down to @comicconcol next month due to work. My apologies. Hopefully, I will see you all soon!! #ComicConColombia

